Jim Carrey anuncia su retiro de la actuación

Esta semana el actor, Jim Carrey ofreció algunas entrevistas a medios de comunicación como promoción a su reciente película ‘Sonic the Hedgehog 2’ en la que le da vida al villano Robotnik y entre sus declaraciones que causaron revuelo en redes sociales se encuentra la de su retiro.

Ahora, su nombre vuelve a las tendencias en redes sociales debido a que durante su entrevista con el medio Access Hollywood anunció su retiro de la actuación, esto después de que la periodista le pregunta si estaría dispuesto a trabajar en la bio de Dolly Parton, pues la misma actriz pidió que se encargara de darle vida a su compañero de música.

“De verdad es un gesto amable, pero bueno me retiro. Si, probablemente. Estoy hablando bastante en serio. Sí, depende si los ángeles traen algún tipo de guión que, ya sabes, está escrito con tinta dorada que me dice que va a ser muy importante que la gente lo vea, podría continuar por el camino, pero me estoy tomando un descanso”, contestó el actor.