El actor francés, Alain Delon recurre a la muerte asistida en Suiza

Después de que el icónico actor francés, Alain Delon sufriera doble derrame cerebral y la muerte de su esposa, ha decidido recurrir a la muerte asistida en Suiza.

De acuerdo al medio frances RTL, el actor de 86 años, tomó esta decisión tras ver morir a su esposa en enero de 2021 por cáncer de páncreas y al sufrir doble derrame cerebral en 2019, solicitó a su hijo, Anthony Delon, que lo acompañe hasta el final.

“Me gustaría agradecer a todos los que me han acompañado a lo largo de los años y me han brindado un gran apoyo, espero que los futuros actores puedan encontrar en mí un ejemplo no sólo en el lugar de trabajo, sino en la vida cotidiana, entre victorias y derrotas”, declaró el actor a través de un comunicado.