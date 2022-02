Jenni Rivera reaparece en redes sociales con misterioso mensaje

Fue a través de las redes sociales oficiales de Jenni Rivera que apareció un misterioso mensaje a casi 10 años de su muerte.

Tras la publicación del mensaje, usuarios de las diversas plataformas comenzaron a reaccionar con memes. El misterioso mensaje se volvió viral y a través de Twitter el nombre de la ‘Diva de la banda’ se convirtió en tendencia.

La tarde de este martes 15 de febrero el administrador de las cuentas de Jenni Rivera publicó una imagen con el año “2022″, sobre un fondo negro, en las descripciones se repitió el año con un par de mariposas monarca, el cual, era el insecto favorito de la interprete.

View this post on Instagram

En la cuenta oficial de Instagram se eliminó o ocultó todo el contenido que estaba en el perfil. Por el momento, se desconoce el significado de los números y cuál es el trasfondo del posteo.

A través de la sección de comentarios seguidores de Jenni Rivera no dudaron en dejar sus impresiones y comenzar especulaciones sobre un material nuevo, el cual serían canciones o vídeo de su último concierto en Monterrey. Hubo quienes especularon la posibilidad de que la interprete este viva.

En Twitter, sus fanáticos reaccionaron con memes y las imágenes que compartieron fue para tratar de descifrar el significado del 2022 que compartieron en las distintas plataformas.

Jenni Rivera will return in Dr. Strange and the Multiverse of Madness pic.twitter.com/y8ullPNK8O

— Lena🌙 (@laudegov) February 15, 2022