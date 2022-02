Celia Lora responde a declaraciones de Manelyk sobre su amistad

Este fin de semana se estrenó la entrevista que ofreció Manelyk al programa ‘El minuto que cambió mi destino’ con Gustavo Adolfo Infante, quien la cuestionó sobre su amistad con Celia Lora.

“Era amiga mía, ya no quiere ser mi amiga, ella se molestó muchísimo porque yo me hice amiga de Alicia Machado, pero no entiendo qué quería que hiciera, yo fui ahí por toda y a ganar, no hacerme enemigos por ella”, expresó Mane en su entrevista.