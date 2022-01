Juan Rivera amenazó a Jenicka López hija menor de Jenni Rivera

La polémica con la familia Rivera continua, después de que Chiquis revelara lo que ha sucedido con la empresa de su madre y el robo por parte del esposo de su tía Rosie, ahora la hermana menor de la cantante acusó a su tío de Juan de amenazas en su contra.

Jenicka Lopez, de 24 años, acusó a José y Brenda Rivera de supuestas amenazas a través de su cuenta de Twitter fue donde hizo esta denuncia de manera pública.

just so y’all know, if anything happens to my family and i, my sister and us were just threatened by Brenda and Juan Rivera tonight.

— jenicka lopez🖤 (@jenicka_lopez) January 9, 2022