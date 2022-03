Jared Leto sorprende con su visita a México y hasta convivió con sus fans

El actor vistió nuestro país para presentar ‘Morbius’, película que sufrió varios retrasos debido a la emergencia sanitaria.

Jared Leto se mostró gentil y agradecido con el público mexicano así como con la prensa que lo esperaba en el evento de promoción de la película sobre uno de sus villanos más icónicos de ‘Spider-Man’, se trata de un doctor que después de sufrir una enfermedad en la sangre y fallar al intentar curarse, se convierte en un vampiro.

El actor llegó a la alfombra gris junto a la puertorriqueña Adria Arjona, quien le da vida a Martine, la prometida del antiheroe, además sorprendió al hablar en español, aunque recibió ayuda del periodista Alex Montiel.

“Amo explorar esa línea entre el bien y el mal, eso hace diferente al personaje, no exactamente un superheroe, no exactamente un villano algo enmedio, una exploración más oscura y no sé si el público está listo para esto”, señaló sobre su personaje.

Jared Leto y su convivencia con fans mexicanos

Durante el recorrido que Jared Leto tuvo por las calles de la Ciudad de México, el actor no dudó en convivir brevemente con los fans que lograron identificarlo y en redes sociales aparecen fotografías de esta convivencia.

Jared Leto con algunos fans en la CDMX. pic.twitter.com/VVdhJtpDiy — Marysun 🌙 (@fak3plastict) March 11, 2022

Y el actor durante la alfombra gris, firmó autógrafos y se tomó fotos con el público.

📽️ | Jared Leto with some fans at the premiere of Morbius in Mexico. pic.twitter.com/OgtGDQhqgy — MORBIUS 🦇 (@MorbiusUpdates) March 11, 2022

