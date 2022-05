James Hetfield rompe en llanto y hace fuerte confesión sobre su edad

El vocalista de Metallica, James Hetfield, no pudo con la emoción y se rompió durante una de sus más recientes presentaciones ante sus más fieles admiradores.

Fue durante su show en Brasil, el también fundador de la emblemática banda, reveló cómo se siente sobre su edad frente a la audiencia.

“Tengo que decirles, no me sentía muy bien antes de venir aquí. Me sentía inseguro; como que ya estoy viejo, no puedo tocar toda esta mi*rda. Eso es lo pensaba en mi cabeza. Así que les dije a estos chicos, y me ayudaron, así de simple. Me abrazaron y me dijeron: ‘hey! si te destruyes en el escenario te levantaremos”.