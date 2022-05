Amber Heard niega haber defecado en su cama conyugal y culpa a mascota de Johnny Depp

El juicio por difamación entre Johnny Depp y Amber Heard tuvo una pausa de una semana del pasado 9 al 12 de mayo debido a compromisos de la jueza Penney Azcarate, por lo que este lunes 16 arrancó continuó el proceso con la actriz en el estrado para testificar.

Durante su testimonió Heard abordó el incidente de las heces ocurrido en febrero de 2016, en el que hace tres semanas Johnny Depp afirmó que defecó en su cama de Los Ángeles después de una discusión la noche anterior en su cumpleaños número 30.

Esto lo declaró después de que el chofer de Depp, Starling Jenkins, expusiera previamente a la corte que Heard le dijo que era una “horrible broma pesada que salió mal”.

Amber detalló que Boo y su otro perro, Pistol, dormirían en su cama para que Boo no tuviera que levantarse por la noche y posiblemente ir al baño en el piso, agregó que mientras empacaba para irse al festival de música de Coachella, Heard dejó a Boo en la cama, y parece que en ese momento ocurrió el incidente de las heces.

Además ha resaltado en esta jornada un par de contradicciones de Amber, ya que aseguró que el primer acto de violencia física ocurrió en 2012 y no en 2013 como había afirmado anteriormente.

“Nunca lo olvidas, así es como lo recuerdo. Cambia tu vida. Nunca olvidas la vez que alguien te pega así. Solo me equivoque de fecha”. Cuando se le preguntó cómo pudo olvidar la fecha, Heard dijo: “Me avergüenza decir que me hubiera gustado creer que el período de tiempo que tuve para enamorarme de Johnny y él estaba sobrio y no fue violento conmigo duró un mucho más tiempo de lo que lo hizo.

Otra contradicción que ya había salido a la luz es la paleta de maquillaje en la que Amber dijo en la corte, que usó un corrector de color DESPUÉS de la base y que en realidad creó sus moretones, en lugar de cubrirlos.

A makeup artist says if Amber Heard used a color corrector AFTER foundation then she was creating bruises. #JusticeForJohnnyDepp #JohnnyDeppvAmberHeard pic.twitter.com/YNfjTBHh4l

— M, MBA (@mimasdiaries) May 16, 2022