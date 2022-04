Jada Pinkett habla por primera vez sobre la polémica de Will Smith

Después de una semana y media, parece ser que la polémica continúa alrededor de Will Smtih. Ahora que se han dado a conocer las declaraciones de su esposa.

En una reciente entrevista con la revista Us Weekly, Jada Pinkett, habló por primera vez sobre la bofetada que protagonizó su esposo Will Smith con Chris Rock en la 94ª entrega anual de los Premios Oscar, donde aseguró que no es una mujer que necesite protección.

“Nunca dije que necesitaba protección suya, fue en el fuego de la acción y él fue quien exageró todo, pero yo no lo hice ni lo haría de ninguna manera”, aunque la actriz asegura que no está enojada con su esposo pero desearía que no tuviera contacto con el comediante.

Además, el diario británico The Sun, dio a conocer que Will Smith entró a una clínica de rehabilitación de lujo para lidiar con el estrés que le ha generado toda la serie de consecuencias que trajo el golpe que le propinó a Chris Rock, desde las críticas, su renuncia a la Academia y la pausa de dos grandes producciones en las que participaba como el que firmó con Netflix para la producción de ‘Fast and Loose’.

“Esta es sin duda la batalla más dura de su carrera. Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos, y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante. Él espera avanzar para poder regresar y salvar su reputación y su carrera. Su discurso de renuncia plantea la posibilidad de que lo despojen de su Oscar. Eso sería un golpe duro para él”.

Por otro lado, el mismo medio, reveló que August Alsina, examante de Jada Pinkett Smith está negociando la publicación de un libro sobre su relación extramarital, por la que recibiría una fuerte suma de dinero para revelar los detalles de su relación extramarital.

“Se está preparando para firmar un contrato por un libro de mucho dinero que detallará sus relaciones románticas con Jada. Alsina siempre ha dicho que Will le dio permiso para estar con Jada, algo que ambos han negado públicamente. Él detallará sobre su tiempo con Jada y cómo pasó el tiempo viviendo en casas de Will mientras éste se encontraba filmando”, reveló de manera anónima una fuente para The Sun.

Will Smith renuncia a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas