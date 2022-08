Ivonne Montero revela que se sintió viol3nt4d4 por Daniela Navarro

Tras su salida de ‘La Casa de los famosos’, Ivonne Montero ha ofrecido poco a poco entrevistas a diversos medios de comunicación tras haberse coronado como la ganadora absoluta del codiciado premio de 200 mil dólares.

En una reciente entrevista que Ivonne otorgó al medio de comunicación de YouTube ‘Vaya Vaya’ con el periodista de espectáculos Gerardo Escareño, la actriz habló del reporte que le puso a Daniela porque invadió su privacidad y se sintió violentada, tras un enfrentamiento que vivió en el baño.

“Fue a la única persona que le puse reporte sí, porque invadió mi privacidad, porque me humilló, ante las cámaras, ante el público y eso no está permitido, y le metí un reporte, estos reportes era que al segundo reporte que tú tuvieras ibas fuera de la casa, entonces yo no sé si lo notaron pero a partir de ahí la señora nunca se me volvió a enfrentar”, detalló Ivonne.