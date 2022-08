Publican primera imagen de Johnny Depp en su regreso al cine

Desde el pasado mes de junio el actor viajó a Europa como parte de una apretada agenda en su regreso a sus proyectos, entre estos se encuentra una película que ya comenzó a filmarse.

Se trata de una película en la que Johnny Depp le dará vida al rey Luis XV de Francia, el cual se estrenará en 2023. La película se está grabando en Francia desde el pasado 26 de julio y se ha revelado la primera imagen del actor encarnando a su personaje.

Fue la casa productora ‘Why Not Productions’ la encargada de publicar la foto del actor interpretando al monarca el cual mantuvo un romance con una mujer llamada Jeanne du Barry, en elfilme se revelarán detalles de esta relación tan polémica, en la que Jeanne fue la última amante del rey Luis XV tras el romance que tuvo con Madame de Pompadour.

Johnny lost his job as a pirate but he returned as a fucking king 👑 #JohnnyDeppKeepsWinning #JohnnyDeppWonAgain #JohnnyDeppIsALegend #JohnnyDeppDeservesAnApology pic.twitter.com/lKCU1S0CyU

— Dick Warlock (@dickwarlock13) August 11, 2022