“De haber ido a prisión, estaría muerta”: Laura Bozzo

Luego de que Laura Bozzo anunciara sobre el acuerdo que llegó con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para no ser detenida tras ser acusada por defraudación al fisco, la conductora de televisión aseguró que, de haber ido a prisión, estaría muerta.

En entrevista radiofónica, Bozzo aseguró que esta situación que vivió y que describió como un “infierno” es lo peor que le ha pasado en la vida.

Por otro lado, Laura Bozzo confirmó que ya alista su regreso a la televisión mexicana con “Laura en América”, pues apuntó que está en pláticas con una televisora de Estados Unidos.

Añadió que el proyecto será adaptado a la actualidad de las redes sociales.

“Yo no me muevo de México, a mí nadie me saca de Acapulco ni mis cenizas, yo si grabo es desde México, nada me saca de acá”, aseguró.