Identifican a la mujer que lanzó líquido en la cara de Karol G

Este fin de semana se publicaron algunos videos que muestran el momento exacto en el que una mujer vacía el contenido de su vaso en la cara de Karol G.

Lo anterior ocurrió el pasado 29 de abril, durante la visita de Karol G en el barrio de Provenza en Colombia, lugar al que acudió como promoción a su reciente sencillo titulado de igual manera y que sirve también para promover su gira ‘Bichota Tour’.

Después de que se viralizaran los videos que muestran el momento exacto en el que una mujer con cabellera rubia agrede de esta manera a la cantante, usuarios en redes sociales hicieron de las suyas y como detectives lograron dar con la identidad de la mujer.

Algunos usuarios lograron también identificar que en las fotografías que aparecieron, la mujer está a lado de Daiky Gamboa, el mejor amigo de Karol G, quien tuvo un encuentro con la cantante durante su estancia en Provenza, por lo que muchos comenzaron a especular sobre una traición.

Por otro lado, la identidad de la chica ha quedado en el anonimato, para evitar hacerla famosa, pero en redes ha comenzado a circular la supuesta disculpa que ofreció la mujer que se hace llamar Kim, asegurando solo se emocionó.

“Qué pena con ustedes, pero las cosas no son como aparentan ser, empezando que la bebida no era alcohol. Ni mucho menos soy fan de Anuel ni de Yailin, claramente si estaba en Provenza es porque fui a disfrutar de la compañía de Karol G, me emocioné un poco y aventé agua si es una falta de respeto y pidió disculpas a todos y especialmente a la cantante todos cometemos errores mil disculpas”, se puede leer en un comentario.