Humberto Zurita habla de su relación con Stephanie Salas

Aunque el actor Humberto Zurita había manifestado su molestia por las preguntas que le hacia la prensa respecto a su relación con Stephanie Salas, parece ser que ya no le molesta dar detalles de este romance y recientemente confesó que la actriz era amiga de Christian Bach, su difunta esposa.

Zurita confesó que a pesar del amor que sintió por su esposa el cual nunca cambiará, ha encontrado el amor junto a Stephanie Salas, y en un encuentro con la prensa.

Humberto también habló de la buena relación que mantiene con Sylvia Pasquel, mamá de Stephanie, quien incluso hace poco halagó al actor y auguró que su relación iba por buen camino y recalcó que tiene buena relación con las Pinal.

Pero también habló de lo que le enamoró de Stephanie, agregando que es involucrada mujer hermosa en todos los sentidos y muy culta.

También agregó que le interesa mucho convivir con las hijas de Stephanie y confesó que su hijo Sebastián y Michelle se conocen por la amistad entre Christian y Steph.

“Yo no sabía, pero el otro día me estaba enseñando fotos de Mich, su hija, con mi hijo Sebastián, a los tres años de edad en las piñatas, Yo no iba a las piñatas, en ese entonces se estilaba más, ella iba a las fiestas de mi casa y yo ahí la veía, pero yo no sabía que Christian iba a sus fiestas, eran muy amigas”, comentó.