Humberto Zurita explota contra la prensa al ser cuestionado por su romance con Stephanie Salas

Desde hace unos días los rumores de un romance entre Humberto Zurita y Stephanie Salas han crecido cada vez más, sobre todo por unas declaraciones que hizo Sylvia Pasquel, mamá de la cantante, donde aseguró que estaba muy contenta por la felicidad de su hija.

Recientemente Humberto Zurita también rompió el silencio sobre su situación sentimental en una entrevista para el programa ‘Todo para la mujer’ y confesó sus sentimientos hacia Salas.

“Estamos pasando un muy buen momento. Yo quiero muchísimo a sus hijas, a Michelle la conozco desde niña. Conozco a Stephanie desde muy chiquita ella, 20 años tendría, no sé. La veía como una amiga que participaba con nosotros. Se hizo muy muy amiga de Christian, no sabía, ahora me platica Stephanie, que ellas tenían una relación tan íntima”, explicó Zurita en otra entrevista en Argentina.

Sin embargo, ante la presión de los medios por querer saber más acerca de su relación con Stephanie, el actor ha manifestado su inconformidad.

“No te voy a responder nada personal, me molesta, yo no invito a mi casa más que a mis amigos, perdóname que te lo diga”, expresó y sobre Stephanie, no tuvo más que palabras buenas hacia la actriz y desvió la conversación hacia Silvia Pinal, no quiso dar más detalles de su vida privada.