Reviven video de Gerard Piqué golpeando a Shakira con una pelota

Desde que la colombiana confirmó oficialmente su separación del futbolista han surgido en redes sociales varios videos que muestran que su relación se iba deteriorando y recientemente se viralizo un clip antiguo de la expareja el cual grabó Gerard Piqué hace varios años y en su momento dio mucho de qué hablar.

Ahora el clip resurge entre los usuarios de las redes sociales generando nuevamente una nueva polémica, por cómo trataba Piqué a la colombiana y es que en la grabación se aprecia al futbolista intentado golpear a Shakira con una pelota.

“A ver si le puedo dar directamente en el pecho”, se alcanza a escuchar decir a Gerard mientras juega con un pequeño balón y Shakira está el fondo de la toma en otra habitación.

En el primer intento, Piqué no logra su objetivo, y en su segundo remate, se escucha a la cantante lanzar un grito y tocarse con una mano el pecho, aunque no se alcanza observar claramente si el catalán golpeó a Shakira la pelota impactó con la pared y se llevó la mano por el susto, varios usuarios no dejan de criticar lo sucedido.

Cabe resaltar que Shakira fue quien publicó el mismo video en 2015 junto al siguiente mensaje: “¡Esto es vivir con un futbolista!”.

Pique y Shakira cuando convivían juntos.. pic.twitter.com/G3icSxGG8Q — Jordi Martin (@jmpaparazzo) October 3, 2022

