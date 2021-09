J Balvin arremete contra los Latin Grammy

Esta mañana se dio a conocer la lista oficial de nominados a la 22° entrega anual de los Latin Grammy pero una vez más fue criticado por el reggaetonero J Balvin quien fue nominado a dos categorías de la premiación.

A pesar de esto, el cantante colombiano evaluó las nominaciones y se percató de grandes ausencias entre los nominados, por lo que no dudó en arremeter en contra de los premios a través de su cuenta oficial de Twitter.

“Los Grammys no nos valoran, pero nos necesitan. Es mi opinión y nada contra los otros géneros porque se merecen todo el respeto. Pero ya el truco está aburrido. Les damos Rating, pero no nos dan el respeto (Pd. Estoy nominado para que no vengan que estoy dolido)”, se puede leer en la publicación.