Publican fotos de Ángela Aguilar con su galán 15 años mayor que ella

Recientemente Ángela Aguilar confesó que había recibido mil 500 flores de un famoso cantante, aunque la interprete no quiso dar más detalles de quién se trataba, es ahora cuando se ha dado a conocer la identidad de este galán.

Ha sido a través de la cuenta oficial de ‘Reina Venenosa’ donde se filtraron las imágenes que confirmarían el romance entre Ángela Aguilar y el compositor Gussy Lau. Y es que en las imágenes aparece Ángela besando a Gussy Lau en la boca.

View this post on Instagram

¿Pero quién es Gussy Lau?

Su nombre es René Humberto Lau Ibarra, es mejor conocido como Gussy Lau y ha compuesto canciones para Christian Nodal y Calibre 50, es originario de Sinaloa y de acuerdo a la información que circula en redes sociales el supuesto novio de Ángela tiene 33 años.

También se ha revelado que el compositor se unió al equipo de Pepe Aguilar en marzo de 2021, como parte del staff de ‘Equinoccio Records’, por lo que desde entonces ha tenido cercanía con Ángela de 18 años.

View this post on Instagram

Después de que se filtraran las imágenes, se ha publicado un antiguo vídeo en el que niega su romance con la interprete. A través de sus historias breves de Instagram, el músico interactuó con su público, en una dinámica le preguntaron si andaría con Ángela Aguilar y este respondió.

“Ni con Ángela, ni con Aneliz, y si fuera mujer ni con Leonardo. No, ¿por qué? Muy sencillo, Pepe Aguilar es mi jefe, lo he visto, mide dos metros y le llegas a hacer algo a alguno de sus hijos ¡cállate, te pega un chingadazo! No te halla para pegarte otro”, respondió el músico.