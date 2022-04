Sam Raimi quiere hacer la cuarta entrega de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire

El director Sam Raimi, responsable de las primeras trilogías de ‘Spider-Man‘ protagonizadas por Tobey Maguire, ha manifestado su interés por realizar una cuarta entrega.

Esto después del regreso del actor como el superhéroe en la última entrega en la que pudimos ser testigos del multiverso, además de que el cineasta está realizando la adaptación de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’.

Fue en una reciente entrevista con Fandango que Sam Raimi respondió sobre las posibilidades de que haga una cuarta entrega de ‘Spider-Man’ con Maguire.

Sam Raimi dirigió ‘Doctor Strange 2’

“Después de hacer ‘Doctor Strange’ me di cuenta de que todo es posible, realmente cualquier cosa en el universo Marvel, cualquier equipo. Amo a Tobey. Me encanta Kirsten Dunst. Creo que todas las cosas son posibles. Realmente no tengo una historia o un plan. No sé si Marvel estaría interesado en eso en este momento. No sé cuáles son sus pensamientos al respecto. Realmente no he perseguido eso. Pero suena hermoso. Incluso si no fuera una película de ‘Spider-Man’, me encantaría volver a trabajar con Tobey, en un papel diferente”, expresó el realizador.

Estas declaraciones ocurren como promoción a la preventa de ‘Doctor Strange in the Multiverse of Madness’, que se estrena el próximo 5 de mayo.

Como recordarás, tras el éxito en pantalla grande de la trilogía de ‘Spider-Man’ con Tobey Maguire, estaban en negociaciones de una cuarta entrega, sin embargo, las diferencias creativas llevaron al proyecto a fracasar, por lo que Sony Pictures reinició la historia con ‘The Amazing Spider-Man’ protagonizada por Andrew Garfield.

Fanáticos esperan que este proyecto pueda ver la luz, al igual que una tercera entrega de ‘The Amazing Spider-Man’ con Garfield, esto después de verlos en pantalla con Tom Holland en ‘No Way Home’. Más allá de que Sony reúna al elenco de la primera trilogía, Sam disfrutó realizando ‘Doctor Strange 2’ y manifestó su entusiasmo por volver al MCU.

“Me encantaría volver y contar otra historia, especialmente con la gran gestión que tienen allí”, expresó.

Marvel desata rumores de una cuarta entrega de ‘Spider-Man’ de Sam Raimi