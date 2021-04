Gaby Crassus regresa a conductor ‘Al Extremo’

Durante este fin de semana, Gaby Crassus regresó a conducir ‘Al Extremo’, uno de los programas donde más extrañaban a la conductora, pero que tuvo que parar luego del fallecimiento de su esposo, Rodrigo Mejía.

Luego de su participación en el programa, Gaby utilizó sus redes sociales para asegurar que estaba contenta por este regreso.

Cabe resaltar que Carmen Muñoz y Juan Barragán, esperaron al final de la emisión para confirmar que la conductora cuenta con el apoyo de sus compañeros y de todos los televidentes del programa.

La conductora también recordó que hace dos meses, perdió a Rodrigo y por supuesto, lanzó un emotivo mensaje que conmovió a sus seguidores.

“Dos meses hoy and I can’t even (y ni siquiera puedo)… dame fuerzas. No me sueltes nunca, te extraño y te amo por siempre Ro”, confirmó.