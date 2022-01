Flor Rubio gana demanda a Juan José Origel por daño moral

Después de que el conductor, Juan José Origel hiciera unas declaraciones misóginas en contra de su compañera Flor Rubio y que recurriera a una apelación, la Suprema Corte de Justicia de la Nación falló a favor de la periodista Flor Rubio.

Fue en el año 2017 cuando la también conductora de espectáculos decidió demandar a Pepillo por los cargos de difamación y daño moral, ya que Origel aseguró que el ascenso en la carrera de su ex compañera se debió a sus relaciones con los directivos en la empresa

El intento de apelación de Origel la presentó, argumentando que había sido grabado sin su consentimiento, finalmente esta se rechazó ya que no existía expectativa de privacidad pues en la reunión había puros periodistas.

Aunque no se ha especificado la suma que tiene que pagar Juan José Origel a Flor Rubio, la tendrá que indemnizar, también quedó establecida una base para la protección de las mujeres en el medio del espectáculo.

¿Qué dijo Pepillo Origel?

Una revista difundió un vídeo donde Pepillo se expresa muy mal de su compañera, dejando claro que su relación no era buena.

“A mí las hipocresías no. A mí en ‘La Oreja’ no me quitó porque yo estaba parado ahí. Pero se chingó a la Verónica y a todo el mundo, casada con aquel botijón inmundo que lo dejó ¿no te sabes la historia? Y lo dejó para meterse con uno y con otro hasta llegar a donde está. Esa es Flor Rubio. A mí esa cara de ángel, que ch.. a su madre, te lo juro”, expresó.