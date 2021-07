Erika Buenfil recordó su relación con Ernesto Zedillo Jr.

Erika Buenfil acudió a una entrevista con Yordi Rosado, donde se sinceró sobre la relación que una vez tuvo con Ernesto Zedillo Jr., con quien procreó a su hijo, Nicolás.

La actriz recordó cómo conoció al papá de su hijo en un bar en Acapulco, y a pesar de la diferencia de edad, nunca fue impedimento para estar con él, aunque fue hasta cuando acudió a una fiesta en un barco donde todo comenzó.

(A partir del minuto 1:06:00)

Aunque confirmó que utilizaba pastillas como método anticonceptivo, estas no le funcionaron y quedó embarazada.

“Él me llama para ir a una fiesta a Valle de Bravo y le digo, yo tengo qué decirte algo y le digo y pues él no reaccionó padre, se asustó un poco, sí me cree, pero no pensaba casarse… nunca dudó, pero decido tenerlo y él se aleja, no me dice nada…dijo me encantaría verte, a ver si mañana y ya no lo vuelvo a ver”, agregó.