Eduin Caz dona un millón de pesos a hombre con cáncer y este los regresa

Este fin de semana se viralizó el vídeo del conferencista Emilio Beta, quien solicitó la ayuda de sus seguidores para pagar un tratamiento de cáncer, el cual tiene un costo de 3 millones de pesos.

Gracias a la unión de los usuarios en redes sociales el mensaje del también atleta llegó a varios famosos que no dudaron en compartir su vídeo y uno de los que decidió hacer un donativo mayor fue Eduin Caz.

Posteriormente, Emiliano, confirmó la noticia sobre el donativo de alguien importante, aunque no dio el nombre del cantante, explicó que le ofreció un millón de pesos para pagar el tratamiento.

“Hace aproximadamente una hora me llegó el chisme de que cierto personaje me estaba buscando y abrí mi Instagram para escribirle y cuando abro su mensaje lo primero que leo es un mensaje que dice: ‘Emilio, Dios te bendiga. Acabo de ver tu video, me enteré de la noticia y quiero que sepas que te voy a donar un millón de pesos, no necesito que lo compartas, que lo publiques, no necesito publicidad, esto lo hago de corazón”, explicó el también participante de ‘Resistiré’.