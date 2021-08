Eduardo Yáñez apareció este fin de semana en una íntima entrevista con Yordi Rosado, con quien relató detalles de su vida que nunca antes había contado.

El actor confirmó cómo fue su infancia, su adolescencia y cómo se convirtió en padre, sin embargo, también destacó que vivió una fuerte depresión que casi le cuesta la vida.

Pero lo que más ha llamado la atención fue que reveló que no se arrepiente de haber dado la famosa cachetada que terminó en una demanda que perdió en 2017 contra un reportero de espectáculos, que lo cuestionó sobre su hijo.

(A partir del minuto 1:02:44)

“Me fui a mi casa sintiéndome una cucaracha, pero sí le llamé a Guillermo Arriaga y él me dijo: ‘tienes que ofrecer una disculpa y no hagas tantas entrevistas’ (…). Si me pasé en haber soltado esta cachetada famosa, pero no me arrepiento en lo más mínimo”, declaró el actor.