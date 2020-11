Eduardo Yáñez confesó que intentó quitarse la vida

El actor habló de la fuerte depresión que vivió durante la pandemia, misma que lo orilló a tener pensamientos suicidas.

Estas declaraciones las ofreció Eduardo Yáñez en el aeropuerto para la prensa asegurando que todo comenzó cuando subió mucho de peso por la cortisona de un medicamento que le administraban y esto lo llevó a una fuerte depresión.

“Yo no sabía qué era lo que me estaba pasando y al dejarla pues dejé a mi cuerpo cero de cortisona y el cuerpo la necesita, pues caí en depresión, esa cuarentena fue muy especial”, detalló agregando que no es la primera vez que padece de depresión: “A veces quieres que pare, no es una depresión de tristeza, no es así la gente tiene que comprender que es una depresión hormonal, neurológica”.