Dulce María asegura que no habrá conciertos de RBD

Uno de los fenómenos musicales mexicanos, sin duda alguna han sido los RBD, quienes lograron marcar a una generación y aunque tuvieron una breve reunión a finales del año pasado, sus fanáticos se quedaron con ganas de una gira completa.

Incluso Dulce María habló sobre esta serie de conciertos que querían hacer Maite Perroni, Anahí, Christopher Uckermann y Christian Chávez. Fue en su entrevista con Karla Díaz, para su programa de YouTube, ‘Pinky Promise‘, donde la cantante confesó que quería ser parte de esta reunión.

Sin embargo, parece ser que este año no podrá ser, pues en una reciente entrevista, Dulce explicó que no sucederá, además advirtió sobre un fraude en línea, ya que una página está vendiendo boletos de este encuentro.

“Desgraciadamente, este año no se va a hacer, no sé si algún día se vaya a hacer, ojalá. Pero este año no se va a hacer, teníamos ganas, lo intentamos, pero por varias cosas no se pudo. Y obviamente, no compren boletos porque no existe y es un fraude, nada que sea oficial se lo crean. Completamente, es un fraude, no se dejen engañar”, indicó.