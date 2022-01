Dulce María adelanta que RBD tendrá gira y será parte de esta

Después de que Dulce María estuviera en entrevista con Yordi Rosaldo, la cantante acudió al programa de YouTube de ‘Pinky Promise’ que realiza Karla Díaz y junto a su gran amiga Zoraida Gómez recordaron grandes momentos en su vida y sus carreras profesionales.

En la conversación las dos grandes amigas compartieron toda clase de secretos que con cariño contaron al público que sigue a Karlita, como su admiración mutua a Alejandra Guzmán.

En una de las secciones del programa, Dulce María respondió a la pregunta del público sobre su participación en RBD y confesó que le gustaría ser parte de lo que tienen planeado y aunque el tema de la pandemia continúa si llegan a hacer una gira ella solamente estaría algunas fechas.

“A ver les voy a decir lo que sé. No sé si va a haber gira como tal, sí queremos hacer algo juntos, a mi me encantaría, más que no pude estar en la pasada, pero me encantaría, solo que una gira como tal como está el mundo con la pandemia, si se hace una gira, yo no sé si estuviera en toda la gira, pero sí en algunas fechas”, expresó.