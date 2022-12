Daniella Navarro y Nacho Casano se comprometen

A pesar de que la pareja que formaron Daniella Navarro y Nach Casano en las últimas semanas dentro de ‘La Casa de los Famosos’ fue duramente criticada, todo indica que el amor va viento en popa, pues la pareja anunció su compromiso en redes sociales.

Fue a través de las redes sociales de Daniella Navarro donde la actriz dio a conocer a sus fans la noticia de su compromiso, sorpresa que Nacho preparó durante su viaje a París, y sus testigos fueron la Torre Eiffel y su hija Uguiella U.Urbina Navarro.

“¡Gracias París! fuiste testigo. La verdad luego les cuento, me puse muy nerviosa como nunca, la mejor cómplice mi hija Uguiella Urbina Navarro pensé que solo sería pedir permiso para que seamos novios, y pues permiso para formar una familia”, escribió la actriz en su cuenta oficial de Instagram.

Publicidad

Publicidad

“Y pues ya saben cuál fue la respuesta sííííííí síííí sí. Sí quiero aprender a tu lado señor ´Nacho Casano. P.D: Amé la manera que me lo entregó, siendo él. Sólo les pondré un pedacito del vídeo, y yo me asusté mucho, pero ver en sus ojos ese brillo, con nervios me fascino”, continuó diciendo meintrás que además aseguraba que este “secreto”, finalizó.

Daniella Navarro arremete contra Niurka Marcos