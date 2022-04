Cristy Nodal dio detalles del cáncer que le detectaron y cómo se siente ahora

Fue a través de sus redes sociales donde la mamá de Christian Nodal compartió más detalles de la enfermedad que la aqueja desde hace muchos años.

A principios del mes de abril, Cristy Nodal compartió una fotografía junto a su famoso hijo, hablando de sus problemas de salud y agradeciendo a su hijo por apoyarla siempre, a pesar de sus compromisos y apretada agenda que lleva.

“No importa que tan ocupado estés, pero siempre haces todo por estar con nosotros en buenas y malas u cuando más te necesitamos, ya más de tres años de lucha, pero hoy si reconozco, que mis fuerzas ya no daban para más, necesitaba de sus abrazos y del gran amor que siempre me dan ustedes mi pequeña familia, pronto también esto pasará y mi salud seré más fuerte que nunca”, había escrito en su cuenta de Instagram .

View this post on Instagram

Finalmente, este inicio de semana rompió el silencio y habló de la lucha contra el cáncer que ha librado y que recientemente le habían detectado un tumor maligno en el colón.

“Ya para operarme me volvieron hacer estudios para confirmar y seguir con los procedimientos. Fue ahí donde se dieron cuenta que ya no estaba ese tumor, como si nunca hubiera tenido ningún problema y al día de hoy empecé a comer normalmente y a recuperar mis energías a esto yo no le llamo suerte a esto yo lo llamo un milagro de vida”, señaló.