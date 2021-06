Christian Nodal habla de su compromiso con Belinda

Hace unos días Christian Nodal y Belinda se comprometieron oficialmente y aunque se desconocían algunos detalles, finalmente el cantante de regional mexicano, confirmó algunos detalles de este romántico momento.

A través de ‘Despierta América’ y ‘El Gordo y la Flaca’, el cantante habló sobre cómo es la relación con Belinda y en qué momento tomó la decisión de casarse con ella.

View this post on Instagram

“Yo a los dos meses ya me quería casar con ella porque es la persona más especial, para mí es un ángel que me salvó la vida. Me ha enseñado mucho, me hace crecer como hombre y para mí es la mejor mujer que existe”, resaltó.