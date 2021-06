Este caso retomó relevancia el pasado 29 de mayo en Houston, Texas, donde una mujer terminó siendo arrestada, luego de disparar un arma en contra de su hijo por accidente.

Angelia Mia Vargas, tiene 24 años de edad y se encontraba afuera de su domicilio con su hijo de 5 años y un hombre. Aparentemente su hijo estaba de paseo en bici, cuando un cachorro bóxer salió inesperadamente en el camino.

An ABC13 exclusive from @ABC13Miya: A woman riding a bike with her son shot a homeowner's Boxer puppy. She missed, hitting her 5-year-old son instead! The mom is now charged with deadly conduct. https://t.co/KMXwA1SQuP pic.twitter.com/UgOPoiQ3N2

— ABC13 Houston (@abc13houston) June 2, 2021