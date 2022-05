Javier ‘Chicharito’ Hernández rompe en llanto al hablar de sus hijos

Por primera vez, Javier ‘Chicharito Hernández revela las razones por las que decidió mantener lejos de las redes sociales a sus hijos.

Tras su separación de la modelo australiana Sarah Kohan, el futbolista fue señalado de ser un padre ausente en la vida de Noah y Nala, sin embargo, el ‘Chicharito‘ rompió el silencio sobre la relación que mantiene con sus hijos y asegura que todo lo que hace es para protegerlos.

“Porque hay cosas que a lo mejor se van a quedar ahí y que mis hijos van a ver en algún futuro. Entonces debo ser muy delicado en ese aspecto. Tener mucho respeto y a fin de cuentas uno nunca sabe, si se tiene que postear o no se tiene que postear, lo único que he hecho, es, no he querido victimizarme, no he querido buscar empatía, pero sí estos dos años la gente, no lo he mostrado, pero sí han sido de los años más complicados de mi vida” y agregó que ha experimentado mucho dolor.