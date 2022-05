Kate Moss testificará el miércoles en el juicio de Johnny Depp y Amber Heard

Durante la jornada de este lunes del juicio por difamación que enfrentan Johnny Depp y Amber Heard, se dio a conocer que la supermodelo Kate Moss, ex de Johnny Depp, testificará este miércoles después de que la actriz la nombrara en el caso hace un par de semanas atrás.

La supermodelo salió con Depp de 1994 a 1997 se pronunciará el miércoles después de que la actriz la nombrara durante el caso hace el pasado 5 de mayo, al explicar al jurado el incidente de la escalera donde Amber aseguró que había golpeado al actor durante una pelea y pensó que estaba a punto de empujar a su hermana por las escaleras. .

Courtroom Moment: On Thursday, #JohnnyDepp's attorney Ben Chu appeared to celebrate with a fist pump when #AmberHeard mentioned #KateMoss during her testimony. @LawCrimeNetwork pic.twitter.com/7KWrD0oGnV

— Law&Crime Network (@LawCrimeNetwork) May 6, 2022