‘Chicharito’ Hernández presenta oficialmente a su novia en un evento público

Aunque el futbolista fue muy reservado al compartir su nuevo romance en redes sociales, a mediados del mes de febrero, Javier ‘Chicharito’ Hernández colgó por primera vez una imagen junto a su nueva novia.

Sin embargo, ahora decidió presentar a Nicole McPherson en un evento público. Fue durante la premiere de la mini serie ‘Winning Time: The Rise of the Lakers Dynasty’ de HBO que se llevó a cabo este miércoles en Los Ángeles.

A través de sus historias breves de Instagram, el ‘Chicharito’ colgó una fotografía en la que aparece junto a Nicole.

“Gracias por la invitación a ‘Winning time’ y gracias por estar en mi vida”, escribió el futbolista como leyenda de la postal en la que aparecen posando durante su paso por la alfombra roja.

Estas son otras postales que la pareja compartió en sus redes afianzando su noviazgo.

‘Chicharito’ Hernández oficializa su romance