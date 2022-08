‘Chicharito’ Hernández se disculpa tras negar autógrafos a dos aficionados

Esta semana se viralizaron un par de videos que dejaron mal parado al futbolista mexicano ya que lo exhibieron con una pésima actitud con los aficionados que lo buscaron para que un autógrafo.

Después de un par de días de reflexión, el ‘Chicharito’ decidió romper el silencio y lanzar unas declaraciones al respecto, asegurando que todo fue sacado de contexto y explicó cómo sucedieron realmente las cosas, además se disculpó de manera pública.

En un video de más de 17 minutos de duración, el cual compartió a través de su cuenta verificada de Instagram, Javier Hernández, aceptó que su actitud fue debido a los resultados que tuvieron en el partido y estaba poco concentrado.

“Obviamente, a ver, decidí no firmar la bandera y después de eso, de verdad que yo no sabía que la tenía agarrada, según la tenía agarrada la persona que me la entrego, entonces no es que la tiré sino que para seguir firmando otras cosas, desafortunadamente la bandera se cayó en el piso, ni cuenta me di y estaba obviamente con todas las emociones después de ese partido que no nos había ido bien, esto es parte del trabajo de la profesión a la que yo me dedico”, expresó Chicharito.