Jennifer Lopez y Ben Affleck deciden separarse tras su luna de miel

A pocos días de que la luna de miel de Jennifer Lopez y Ben Affleck terminara, la pareja llegó a la decisión de separarse por un tiempo.

La noticia de esta separación momentánea causó furor en redes sociales, pues se viralizaron en redes sociales fotografías de la pareja durante su viaje por París celebrando su luna de miel y además el cumpleaños de la cantante, imágenes en las que se veía a Ben muy cansado.

Una fuente cercana dijo al sitio Hollywood Life, que la pareja más mediática del momento, quisieron separarse por un tiempo a pocos días de la luna de miel.

De acuerdo a lo que informó esta fuente se tomarán un tiempo alejados para concentrarse en sus proyectos y porque creen que así su amor se hará mucho más fuerte. También agregó que las estrellas están conscientes de la exigencia de sus carreras y al estar distanciados les ayudará a mantener la llama del amor.

Mientras el actor se encuentra en Los Ángeles ella se encuentra en Europa, pero mantienen comunicación constante y se mandan mensajes.

Además otra persona cercana a los recién casados reveló que el actor y la cantante relataron que han tenido conversaciones abiertas sobre el equilibrio entre la carrera y la relación.

“Entienden perfectamente que habrá momentos en los que no podrán estar siempre juntos. Es algo que ambos han reconocido y discutido ampliamente a lo largo de su relación, así que no es nada nuevo. Claro, estar separados tan pronto después de su boda no es lo ideal. Pero saben que tienen toda la vida por delante y están disfrutando cada minuto del viaje”, agregó esta fuente.