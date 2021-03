Britney Spears lloró por dos semanas, tras su documental

‘Framing Britney Spears’, documental que fue creado por The New York Times, ha desatado todo tipo de perspectivas y críticas hacia el padre de Britney, Justin Timberlake, y a quienes han lastimado de alguna forma a la cantante.

Sin embargo, en una reciente publicación en su Instagram, Britney, confirmó que desconocía que este documental estaba siendo producido y al enterarse se sintió avergonzada, insultada, juzgada por seguidores y detractores.

View this post on Instagram

“No vi el documental, pero lo que vi del mismo me dio vergüenza por el foco que me pusieron. Lloré durante dos semanas y aún sigo llorando. Siempre se ha especulado y se ha juzgado mucho sobre mi vida. He estado expuesta actuando delante de tanta gente. Hace falta mucha fuerza para confiar en el universo con vulnerabilidad real porque siempre me he sentido juzgada, insultada y avergonzada por los medios de comunicación. Aún hoy en día”, se lee en la publicación.