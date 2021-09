Britney Spears desaparece de Instagram

Después de que Britney Spears anunciara su compromiso con su novio Sam Asghari, con quien lleva más de cinco años de relación, la cantante de 39 años sorprendió al desaparecer de su cuenta oficial de Instagram.

Previamente a que desactivara su cuenta, la cantante compartió un poderoso mensaje en el que ella misma afirmó que siempre todas sus decisiones fueron controladas por otra personas.

“Al crecer en un mundo donde básicamente casi todo lo que hice fue controlado por otra persona, espero que este mensaje llegue a las personas que han sido confundidas o manipuladas por un sistema, no no estas solo y no, no estas loco. La gente necesita escuchar esto antes de que sea demasiado tarde. He esperado 13 años y contando por mi libertad”, se lee en el mensaje que escribió.

Fue durante la tarde de este martes que la cuenta de Britney ocultó todas sus publicaciones en la plataforma, sin embargo, permanecen sus publicaciones y seguidores.

De acuerdo al portal Page Six, el abogado de la cantante, Mathew Rosengart confirmó que la desactivación de su perfil fue decisión propia ya que está enfocada en su compromiso.

Finalmente, Britney explicó en su cuenta de Twitter que efectivamente ella decidió alejarse de las redes sociales para enfocarse en su compromiso.

Don’t worry folks … just taking a little break from social media to celebrate my engagement 💍😉 !!!! I’ll be back soon 💋🌹✨

— Britney Spears (@britneyspears) September 14, 2021