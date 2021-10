Brendan Fraser interpretará al villano en ‘Batgirl’

Después de que se anunciara el regreso a la pantalla grande de la mano de Martin Scorsese, Brendan Fraser se está moviendo rápidamente pues se unirá a la producción de la nueva película de ‘Batgirl’.

De acuerdo al portal especializado Deadline Brendan Fraser se encargará de darle vida al villano Firefly en la película que será dirigida por Bilall Fallah y Adil El Arbi, además que contará con un guion de Christina Hodson.

El pasado mes de julio se dio a conocer que la actriz Leslie Grace será la encargada de interpretar a Barbara Gordon la nueva heroína del universo de DC y que se trata de un proyecto de HBO Max.

