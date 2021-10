Liberan primer tráiler de ‘Lightyear’, spin-off de ‘Toy Story’

Desde diciembre del año pasado se anunció de manera oficial que Chris Evans sería el encargado de prestarle su voz a Buzz Lightyear, en un spin-off de ‘Toy Story’ que nos contará la historia del origen del humano en el que se inspiró el juguete.

Fue a través de las redes sociales de la compañía se dio a conocer el nuevo proyecto de Pixar que se estrenará en el verano de 2022, de acuerdo a las publicaciones oficiales será exactamente el 17 de junio su lanzamiento.

Esta nueva aventura de acción y ciencia ficción presenta la historia de origen de Buzz Lightyear, el explorador espacial que buscará la grandeza en las estrellas. Esta película ha sido dirigida por Angus McLane y producida por Galyn Susman.

En diciembre de 2020 Chris Evans aseguró que trabajar con Pixar era simplemente un sueño hecho realidad porque ha sido un gran fan de sus películas desde el principio, por lo que cuando recibió la invitación no lo dudó.

“Yo no sabía lo que querían decir, ya que Tim Allen es Buzz Lightyear y nadie podría tocar su interpretación, así que tuve que saber qué diferencias hay entre los personajes y por qué valía la pena contar esta historia”. expresó cuando le ofrecieron el papel.

And just to be clear, this isn’t Buzz Lightyear the toy. This is the origin story of the human Buzz Lightyear that the toy is based on

— Chris Evans (@ChrisEvans) December 11, 2020