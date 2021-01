Esta semana se ha viralizado el caso de David Antolín, el joven de 17 años de Monterrey que necesita un trasplante de pulmón. El boxeador, Saúl ‘Canelo’ Álvarez, se une al apoyo a David Antolín y además hace un llamado a la cultura de donación en México.

Como sabrás el menor que padece fibrosis quística uso el poder de las redes sociales para pedir ayuda y cumplir el milagro. El emotivo vídeo que se subió a Instagram esta semana en el que rompió en llanto conmovió a México y se han sumado más personas a pagar los gasto que implican este trasplante.

El vídeo llegó a manos de Saúl ‘Canelo’ Álvarez, quien no solo se unió la causa, lo visitó pero aprovechó para hacer un llamado a la solidaridad.

“Yo voy a poner mi granito de arena y que se cumpla su milagro. La verdad es que no no soy muy fan de hacer videos cuando apoyo a la gente porque cuando lo haces de corazón creo no hay necesidad de hacer este tipo de vídeos. Pero si quería aprovechar la oportunidad para hacer un llamado a toda la gente de que todos podemos poner nuestro granito de arena. Esto no se trata de si tienes o no dinero, con muy poco puedes hacer mucho”, detalló Canelo.