Ben Affleck confiesa que su matrimonio con Jennifer Garner lo orilló a caer en el alcoholismo

En una reciente entrevista el actor, Ben Affleck, reveló que se sentía atrapado en su matrimonio con la actriz Jennifer Garner y eso lo orilló a beber, además hizo una reflexión sobre el impacto que tuvo su divorcio en sus tres hijos y la finalmente mencionó la renovada atención que ha tenido por su romance con Jennifer Lopez.

Fue durante la emisión del programa ‘The Howard Stern Show‘ de este martes, que Ben Affleck, dijo que su divorcio en 2017 tardó mucho en llegar, pues permanecieron juntos tanto tiempo y esto lo hicieron por el bien de sus hijos.

“Yo estaba como, ‘No puedo irme por mis hijos, pero no estoy feliz, ¿qué hago?’ Y lo que hice fue beber una botella de whisky y me quedé dormido en el sofá, lo que resultó no ser la solución “, reveló Affleck, asegurando que no querían que sus hijos crecieran así.

Ben Affleck reconoce que aunque no podían seguir juntos ella lo ayudó

La ruptura entre Affleck y Garner no fue como se retrató en los medios, ya que asegura que simplemente su matrimonio no funcionó y lo tomaron con madurez, pues la respeta y la ama, pero no podía permanecer con ella más tiempo.

“Lo hicimos amigablemente. Hicimos nuestro mejor esfuerzo. ¿Tuvimos momentos de tensión? ¿Tuvimos desacuerdos sobre la custodia? ¿Fueron las cosas difíciles para nosotros? ¿Nos enojamos? Sí, pero fundamentalmente siempre estuvo apuntalado con respeto”.

También agregó que Jennifer Garner es una excelente madre y espera que ella piense lo mismo por él, sin embargo, la opinión que más le importa es la de sus hijos y ahí fue cuando decidió buscar ayuda para su adicción, aunque agrega que si siguiera con Jennifer seguiría bebiendo.

Ben Affleck: I would've 'still' been drinking if I stayed married to Jennifer Garner

Jennifer Garner: *helps him to rehab 3 full years after they’ve already separated * pic.twitter.com/9StRYJ7tWI — Cecily (@chicagobonjour) December 14, 2021

“La cura para la adicción es sufrir, sufres lo suficiente como para que algo dentro de ti diga: ‘Ya terminé’. Tengo suerte porque llegué a ese punto antes de perder las cosas que eran más importantes. No mi carrera ni mi dinero, era mi relación con mis hijos”.

A pesar de que ahora está sobrio y enamorado, busca tener estabilidad con sus hijos, pues su romance es muy mediático y asegura que esa es la cruz que tienen que cargar tanto él como Garner, pues son celebridades y aunque llegaron a imprimir mentiras obre su truene, asegura que ella lo apoyó totalmente en su recuperación.

Desde que comenzó su relación con JLo, sus hijos han convivido cada vez más con los hijos de la cantante y se han unido para celebrar incluso el Halloween este año.

Ben Affleck y Jennifer Lopez coinciden con Jennifer Garner durante Halloween