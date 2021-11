Ben Affleck y Jennifer Lopez coinciden con Jennifer Garner durante Halloween

Ben Affleck y Jennifer Lopez (JLo) celebraron Halloween con sus hijos y pidieron dulces en las calles de Malibú, California, en Estados Unidos. En el lugar también se encontraba Jennifer Garner, ex pareja de Ben.

Los actores fueron vistos este domingo caminando en una lujosa privada, junto al pequeño Max (hijo de JLo y Marc Anthony) y Samuel, el hijo menor de Ben, fruto de su relación con Jennifer Garner.

De acuerdo a las imágenes que fueron compartidas por el medio TMZ, se ve a ambos actores vestidos con un atuendo casual en tonos oscuros, mientras que a Max se le vio vestido de negro con una máscara, y Samuel con una peluca rubia y una sudadera rosa.

The Jennifers were within shouting distance of one another, it seems. https://t.co/JnLojb3Lno

— TMZ (@TMZ) November 1, 2021