Kun Agüero se despide entre lágrimas del Barcelona por dolorosa razón

La noticia del retiro profesional de Kun Agüero sacudió al mundo deportivo, a tal grado que otras instituciones como el Independiente, Racing, Manchester City y el Real Madrid no dudaron en rendirle un homenaje.

Desde hace unas semanas comenzó a circular un rumor sobre el abrupto final de la carrera del futbolista, quien finalmente se despidió entre lágrimas ya que más que dejar lo que más ama dio a conocer la razón por la que anunció su retiro.

A través de su cuenta oficial de Instagram también colgó un sentido mensaje.

Después de anunciar su retiro, los clubes donde participó le rindieron un mensaje a través de sus respectivas cuentas, el primero en hacer esto fue el Independiente: “De Independiente al mundo. Para toda la vida. Gracias por el fútbol, Kun Agüero. Te queremos mucho y esta siempre va a ser tu casa”.

El Manchester City también le rindió un homenaje al argentino a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Rey Kun. Todos en el Manchester City quisieran aprovechar esta oportunidad para agradecer a Kun Agüero su increíble contribución a nuestro éxito durante la última década y desearle lo mejor en su retiro”, exclamó el club en el que el atacante convirtió 260 goles en 390 partidos con la camiseta de los Ciudadanos.

King Kun.

Everyone at Manchester City would like to take this opportunity to thank @aguerosergiokun for his incredible contribution to our success over the last decade and wish him well in his retirement 💙 pic.twitter.com/AgMWXZtPZ8

— Manchester City (@ManCity) December 15, 2021