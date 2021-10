Bad Bunny defiende puntos de Residente y Bad Bunny

En una reciente entrevista que ofreció Bad Bunny fue cuestionado sobre la polémica que causaron J Balvin y Residente sobre los Latin Grammy, donde enfatizó que la música se hace para el público y no para ser premiada.

Como recordarás J Balvin publicó un tuit mostrando su molestia por las pocas nominaciones que recibió el género urbano en la premiación, incluso invitó a los artistas que fueron nominados a no asistir a la ceremonia y boicotearla, sin embargo, lejos de recibir el apoyo de sus colegas, recibió fuertes críticas, como los dos vídeos de Residente donde comparó la música de José con los hot dogs callejeros.

Tras esto, J Balvín respondió con una fotografía en su cuenta de Instagram donde aparece en frente a un carrito de hot dogs, incluso lanzó una colección de ropa inspirada en esta comida rápida, debido a sus respuestas, Residente lo llamó el tibio de Medellín y lo invitó a tener más postura en sus opiniones políticas.

Finalmente, Bad Bunny siendo amigo de ambos artistas, se limitó a responder con prudencia e inteligencia sobre cada una de las posturas que dieron sus colegas.

“El hot dog siempre me lo como, pero tiene que tener papitas, ketchup, si no no. Mira en verdad, ese pleito es delicado, no quisiera hablar mucho, pero puedo entender el punto de Balvin en cuestión de que sí, quizás, se lucran de la popularidad del reggaetón para el rating y que deberían tener en cuenta y tener más en consideración las canciones que se hacen, pero al mismo tiempo entiendo a René también y estoy de acuerdo en muchas cosas con él”.