Residente arremete nuevamente contra J Balvin, tras polémica

¿Se esperaban una segunda entrega?

Bueno este fin de semana Residente volvió a explotar contra J Balvin, luego de que aparentemente el reguetonero decidiera sacar un nuevo negocio de hot-dogs, tras recibir una crítica por su música de parte de su colega.

J Balvin no solo lanzó mercancía referente al hot-dog sino que también utilizó la famosa frase de Calle 13 ‘Atrévete’ y por supuesto, Residente respondió al conocer la nueva línea de ropa con la que pretende hacer negocio.

View this post on Instagram

“Primero dile a tu viejo que en vez de estar comparándote con el economista Peter Ducker, o como se llama, como si fueras un genio de la economía, dile que te enseñe valores, porque no todo en la vida es negocio. No todo en la vida es dinero. Es importante el dinero, hace falta … pero no todo es eso, también existe la honestidad, la lealtad, esa lealtad que no tuviste con Juanes”, declaró al inicio de este nuevo clip