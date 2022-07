Bad Bunny confiesa que Gabriela Berlingeri en realidad no es su novia

Aunque Bad Bunny siempre ha sido muy reservado con su vida privada, sus fanáticos tenían la idea de que mantenía una relación sentimental con Gabriela Berlingeri, sin embargo, todo parece ser que fue un engaño.

La primera vez que aparecieron juntos fue el año pasado, durante la entrega de los Billboard Latin Music Awards, desde entonces eran inseparables, pues en el confinamiento por la pandemia compartieron vivienda incluso Benito reveló que Gabriela era una persona muy especial en su vida, además fue protagonista en sus videos y en las fotografías que comparte en sus redes sociales.

Recientemente el reggeatonero hizo una confesión que dejó confundidos a todos los usuarios de la web, durante una transmisión en vivo que realizó en Instagram con sus fanáticos habló de los rumores de su vida privada y confesó que la modelo es solo su mejor amiga.

“Ustedes no saben nada en verdad. Gabriela y yo somos tan íntimos amigos, somos Best Friends. La gente dice, Gabriela es tu novia, es tu esposa; nadie sabe qué es Gabriela; ahora mismo ella y yo somos mejores amigos”, expresó Bad Bunny y que podrían comenzar una relación con alguien más sin problema porque no son novios y agregó, “mi vida privada es tan privada que no saben nada”, finalizó.