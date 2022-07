Alejandra Guzmán tuvo que ser operada de emergencia

En una reciente entrevista que Alejandra Guzmán ofreció en exclusiva para ‘Venga la Alegría’ con la periodista de espectáculos Flor Rubio, reveló que tuvo que ser intervenida una vez más.

La cantante confesó que es muy discreta con su vida privada, sobre todo con las complicaciones que llega tener en su salud porque no quiere preocupar a sus fanáticos ni a la prensa. Alejandra explicó que esta intervención ocurrió durante su gira de conciertos en Estados Unidos junto a Paulina Rubio.

Fue el pasado 26 de mayo cuando Alejandra vivió momentos complicados pero aseguró que fue muy discreta para no alertar a nadie.

View this post on Instagram

“Yo sonreía y no pasaba nada, pero sí pasaba. Entonces yo arreglé una situación que espero que no me vuelva a dar lata, pero tengo que estar pendiente”, detalló que se debió por reacciones adversas ocasionadas por las operaciones estéticas a las que se ha sometido con anterioridad, agregó que a veces no lo dice “porque se preocupan demasiado y como que me gusta a mí entrar y salir sola”.