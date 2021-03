Ariadne Díaz explica por qué dejó ‘Malverde’

El pasado 17 de febrero se dio a conocer que Ariadne Díaz abandonó la serie ‘Malverde’, la cual protagonizaría junto a Fernando Colunga. Sin embargo, recientemente la actriz decidió romper el silencio para explicar sus motivos de esta decisión.

Después de que Telemundo anunciara la salida oficial de Colunga, los periodistas Ana María Alvarado y Álex Kaffie, confirmaron la salida de Ariadne. Los rumores comenzaron a surgir alrededor de los repentinos cambios en la producción.

Pero finalmente la actriz decidió romper con las especulaciones y a través de un live de Instagram, dijo que abandonó el proyecto porque no le gusta estar en una producción a ciegas. Pues ya había hecho lecturas de ensayo junto a Fernando Colunga.

“Me hubiera encantado que se concretara el proyecto, ya no continuó más por razones personales y entonces, cuando yo no sabía quién iba a a ser el protagonista, pues decidí bajarme del barco, esa es la realidad, me hubiera encantado estar, pero estar en un proyecto con ojos cerrados de no saber quién será tu compañero, sobre todo no es tu compañero protagonista, que es ‘el protagonista’, de un proyecto tan grande tan importante y que todo el peso recae sobre él”, detalló.

Además agregó que hay algo que se prometió desde hace mucho tiempo y es no aceptar un proyecto en el que no se sienta cómoda sobre todo por la incertidumbre que vivió. Y y al ver que no tenía la información completa, decidió abandonarlo por completo. Puedes ver el vídeo a partir del minuto 5:31.

Finalmente, el encargado de darle vida a Malverde será Pedro Fernández, así lo confirmaron recientemente durante el matutino ‘Hoy día’. Además su la encargada de ser su pareja será Carolina Miranda.

