Anuel AA pide a sus fanáticos que griten el nombre de su esposa pero responden Karol G

Una vez más Anuel AA y su esposa Yailin han causado polémica debido a que el cantante ha tratado de que su público la acepte, sin embargo, lo que ha recibido en varias ocasiones es un rotundo rechazo y hasta le han recordado a su ex pareja.

Ahora ha sido durante una reciente presentación por España, donde ha pedido que griten el nombre de Yailin, pero los asistentes comenzaron a gritar el nombre de Karol G, causando un momento muy incómodo entre la pareja, en la que Anuel no tuvo más remedio que abrazar a su esposa.

El vídeo que muestra el momento exacto en el que el público comienza a gritar Karol G, ha sido recuperado y difundido por varios medios y la periodista Nelssie Carrillo lo publicó en su cuenta de Instagram, donde los usuarios de la plataforma tienen su teoría sobre las razones por las que hace esto Anuel.

“Que afán de este individuo de exponer así a su pareja. Yo hablo de mi opinión. Cuando estaba con Karol como que tenían un brillo especial los dos, por donde iban causaban sensación, ahora con esta mujer no la conozco, no me causa ningún efecto, con que a el le guste punto. Pero cal es el punto de querer meterle al público hasta por los ojos a la mujer? Eso no va a poder ser, él quiere lanzarla al estrellato, pero pasa todo lo contrario, para mi ella no tiene talento, en comparación con KG y con la pena esto va a seguir pasando mientras el la siga subiendo a la Tarima. Mejor sería evitarlo”, se puede leer en un comentario.